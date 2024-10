Sabato si sono celebratele “nozze” senza vincoli giuridici o civili tra Silvio Berlusconi e la 32enne Marta Fascina. La deputata di Forza Italia, compagna del leader del partito da pochi anni, è cresciuta a Portici, in Campania.

Nozze simboliche in una cappella della Villa Gernetto, a Lesmo in Brianza, che sembravano un matrimonio in piena regola, in quanto la Fascina si è presentata in abito da sposa bianco, non mancavano torta nuziale, i testimoni, i regali e i cantanti al ricevimento.

Le agenzie di stampa hanno comunicato che alla cerimonia, evento esclusivo e blindato, fossero presenti tutti i parenti di Marta Fascina, mentre per Berlusconi c’erano il fratello Paolo, i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti. Assente solo il secondogenito Pier Silvio che a causa del Covid preferisce evitare luoghi affollati. Presenti anche Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani, i dirigenti del partito Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini e Antonio Tajani, gli imprenditori Diego Della Valle, Stefano Sala e Danilo Pellegrino.

Non mancava Matteo Salvini, definito da Berlusconi: “L’unico vero leader che c’è in Italia, lo ammiro perché è sincero e gli voglio molto bene per questo è tra noi“. Tutti gli invitati si sono sottoposti ad un tampone molecolare prima del ricevimento.

L’Ansa rende noto che il cantante Gigi D’Alessio ha intonato alcune canzoni del repertorio partenopeo, da ‘Malafemmina’ a ‘O Sarracino’. Poi Berlusconi si è esibito al pianoforte con Confalonieri. Vittorio Sgarbi ha postato sul proprio profilo Facebook il video del taglio della torta.