Sarebbe un giovane ventenne di origini sarde il ragazzo che questa mattina nel quartiere del Cep, a Pisa, dopo essere stato rimproverato da alcuni passanti per i suoi passaggi spericolati e a forte velocità in sella alla sua moto nelle strade del quartiere, avrebbe esploso alcuni colpi con una pistola di piccolo calibro prima di allontanarsi. Poco dopo sarebbe tornato sul posto con un'altra arma per fare nuovamente fuoco e darsi alla fugga.

Stando ad alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, il ragazzo sarebbe stato rimproverato proprio da alcuni passanti e da qui sarebbe scattata la sua folle impresa, che ha mandato all'ospedale di Cisanello quattro persone. Fortunatamente nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

"E' arrivato dicendo che voleva il casco della moto. Ma il casco era su un tavolino. Poi ha improvvisamente cominciato a sparare all'impazzata. E ne ha colpiti quattro".

Così ha raccontato un testimone che si trovava al bar.

"All'inizio ha tirato fuori una scacciacani - hanno raccontato altri testimoni - poi è tornato poco dopo con una pistola vera e propria ed ha cominciato a sparare ad altezza uomo". Dopo aver ferito quattro persone, il ventenne sarebbe fuggito a bordo di un'auto.

In tutto il territorio è caccia al giovane.

Far west al bar: è caccia a un 21enne di Alghero