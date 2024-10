"Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere". Il comandante della Polizia locale di Venezia, Marco Agostini, ha denunciato con un post su Facebook, successivamente rimosso, la molestia che avrebbe subito durante la festa di Giorgio Armani all’Arsenale.

Agostini ha dichiarato di essere stato vittima di un palpeggiamento sul sedere da parte di un giovane presente all'evento organizzato subito dopo la sfilata di moda "One Night Only".

Sul social il comandante della Locale di Venezia aveva scritto "Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere". Marco Agostini dopo il fatto ha deciso di allontanarsi "velocemente dall’evento a cui partecipavo sempre mantenendo il sorriso sulle labbra e di non fare una piazzata solo per rispetto della divisa che indosso, ma la tentazione è stata forte".

Dopo aver cancellato il post il comandante non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla vicenda.