Quel lontano 24 dicembre 1991,una vigilia di Natale che sarebbe dovuta essere un giorno di festa da trascorrere in famiglia in allegria, fu l’inizio di un lungo, lunghissimo incubo per Miriam Visintin e i suoi cari.

Miriam, allora 26enne, si era messa al volante della sua Panda per andare al lavoro a Riese Pio X, suo paese natale, dove oggi 13 maggio 2023, si sono svolti i funerali. La donna finì in auto contro un cancello, probabilmente a causa del ghiaccio sulla strada, entrò in coma da cui non si risvegliò più ed è morta per complicanze respiratorie, ieri 12 maggio 2023.

Miriam è deceduta nel reparto di medicina del San Bassiano, dov’era stata trasferita dalla struttura che l’ha ospitata in questi ultimi anni. La notizia è stata riportata da Il Giornale di Vicenza e da Leggo.

In questi 32 anni non è mai stata da sola: Angelo, il suo amatissimo marito, ogni giorno, anche più volte al giorno, faceva di tutto per stare accanto a Miriam, cercando di farle sentire la sua presenza, parlandole e raccontandole tante cose, sperando senza arrendersi in un miracolo che purtroppo non c'è stato.

I due, affiatatissimi, si erano sposati nel 1990, sedici mesi prima di quel drammatico giorno.