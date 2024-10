Erano in tantissimi riuniti per l’ultimo saluto a Miriam Francesca Vivarini, ex campionessa mondiale di kickboxing 37enne, come riportano Il Messaggero e Leggo, scomparsa improvvisamente nei giorni scorsi.

I funerali si sono svolti ieri, 27 gennaio, a Pescara. Tra i presenti tantissimi sportivi di scuole pugilistiche della città.

La donna, come riportano le testate locali, è stata trovata morta nel suo appartamento e la salma è rimasta per alcuni giorni a disposizione della magistratura che sta indagando sulle cause del decesso.