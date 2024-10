Una 57enne sarda scomparsa dall'Isola è stata individuato nel pomeriggio di ieri, 4 settembre, dai carabinieri della compagnia Centro a Roma.

La donna, che soffrirebbe di depressione, si era allontanata il 1° settembre dalla struttura d'accoglienza in cui alloggiava ad Olbia. Subito si era attivata la macchina delle ricerche. Secondo quanto ricostruito dai miliari, la donna avrebbe raggiunto la Capitale e, nel pomeriggio di martedì, avrebbe chiamato il 112 parlando all'operatore dell'intenzione di suicidarsi.

La 57enne è stata rintracciata dagli uomini dell'Arma sulla banchina del Tevere, nei pressi di ponte Garibaldi. Era in buone condizioni fisiche, i carabinieri l'hanno accompagnata in ospedale per le cure. Sarà poi affidata ai servizi sociali.