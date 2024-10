A Milano un venditore di rose di 55 anni, originario del Bangladesh, è stato spinto nel Naviglio da due ragazzi di circa 25 anni, che poi si sono allontanati sulla Darsena. E' successo intorno alle 2.20 della scorsa notte, in via Gabriele D'Annunzio.

In soccorso dell'uomo alcuni passanti, che l'hanno aiutato a uscire dall'acqua. Ha poi rifiutato le cure dei sanitari del 118. Da quanto ha riferito alla Polizia, che è poi intervenuta, il 55enne stava percorrendo la strada accanto al Naviglio, quando i due sconosciuti, senza dire nulla e senza alcuna motivazione, l'hanno spinto in acqua. L'uomo non ha riportato ferite e, per il momento, non ha sporto denuncia.

Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, è intervenuto sulla vicenda: "È un fatto molto grave ed evidenzia che a Milano i controlli sono inesistenti. Ormai ogni sera della settimana in Darsena e sui Navigli ci sono bande di ragazzi che, superato il limite etilico, si fronteggiano indisturbati a colpi di bottigliate. Il sindaco chiede ai concittadini di dare una mano, ma è suo compito intensificare in tutta la città i controlli della Polizia locale".