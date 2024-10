I cadaveri di due coniugi italiani, lui 54enne, lei 47enne, sono stati trovati nel pomeriggio in un appartamento di via Piave a Corbetta, in provincia di Milano.

A scoprire i corpi, che presentano ferite d'arma da taglio, in camera da letto è stato il figlio di 24 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, attivati dal 118.

Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici della Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Milano.