La mattinata milese è stata caratterizzata da una forte esplosione avvenuta nel centro di Milano, precisamente in zona Porta Romana in Via Pier Lombardointorno alle 11.30. L’esplosione ha successivamente causato un incendio.

Al momento non è chiara la sua causa ma secondo i testimoni presenti sul luogo, a prendere fuoco sarebbero state alcune bombole d’ossigeno trasportate da un furgone o da un camion.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno evacuato una scuola materna e una palazzina. Ancora sconosciuto il numero dei feriti o se ci siano delle vittime a seguito del fatto.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.27

A dare maggiori informazioni sull’accaduto è Carlo Cardinale, funzionario dei Vigili del Fuoco: “L’unico ferito risulta essere l'autista del furgone che trasportava bombole di ossigeno e si stava recando presso una struttura sanitaria qua vicino. Il furgone ha iniziato a bruciare e la presenza di ossigeno ha probabilmente velocizzato estremamente la combustione. È stata così coinvolta la palazzina di fianco per tre piani e una parte dell’istituto scolastico (tutti evacuati).

Non sappiamo dire che cosa effettivamente abbia provocato l’esplosione. Il problema è stato il quantitativo di prodotto comburente che era presente e che quindi ha favorito enormemente la combustione.”