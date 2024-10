Da ieri, martedì 19 gennaio, nel Comune di Milano è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per la qualità dell’aria” che prevede il divieto di fumare all’aperto.

Non si può accendere una sigaretta, oltre che nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini e nelle aree cani (già previsto nei rispettivi regolamenti vigenti), anche nelle aree cimiteriali e nelle strutture sportive di qualsiasi tipologia, comprese le aree adibite al pubblico come gli spalti; nelle aree destinate al verde pubblico e alle fermate di attesa dei mezzi pubblici, incluse quelle dei taxi, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone.

Dal 1° gennaio 2025 il Divieto verrà esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, comprese quelle stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone.

Sono numerosi i Paesi (la Svezia è tra i più rigorosi in Europa) che hanno da tempo intrapreso una serie di azioni volte a migliorare la qualità dell’aria vietando il fumo, a partire proprio dai luoghi più affollati proprio come le fermate degli autobus e i parchi giochi.