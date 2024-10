Nonostante entrambi abbiano un lavoro a tempo indeterminato e siano aiutati nella ricerca da un'associazione, da ormai quasi un anno una coppia down non riesce a trovare una casa in affitto a Milano.

Paolo Sesana, 35 anni e Carlotta Sganga, 39, entrambi con sindrome di Down, sabato festeggeranno 4 anni e 9 mesi di fidanzamento e la loro disperata ricerca è stata raccontata dal Corriere della Sera. I giovani spiegano che quando i proprietari di casa sentono la parola "Down" si tirano immediatamente indietro.

Non è un problema di soldi, in quanto sono entrambi assunti a tempo indeterminato. Carlotta in una famosa agenzia per il lavoro, Paolo in un noto fast food- spiega il quotidiano - L'affitto sarebbe intestato all'organizzazione che li segue, il Circolo Culturale giovanile di Porta Romana.

Come riferisce Ansa, "Una volta le trattative stavano andando bene. Al momento di consegnare la caparra di 3.600 euro, ci hanno detto che non si poteva più procedere. Siamo tornati a casa con in borsa l'assegno e il morale a terra - racconta Renata Agosti, mamma di Carlotta -. Un'altra volta la proprietaria di una casa al quarto piano ci ha detto: 'Non posso rischiare che si buttino dalla finestra'".

La coppia quindi è ancora alla ricerca di qualcuno che voglia affittare loro un appartamento a Milano con due camere nella zona di piazzale Lotto o vicino a corso Vercelli o a Wagner dove l'associazione ha un'altra casa e così potrebbero frequentare i loro amici. Naturalmente, ci sarebbe la presenza degli educatori.