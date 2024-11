Milano si posiziona di nuovo al vertice della classifica delle città italiane per la qualità della vita nel 2024, seguita da Bolzano e Monza e Brianza, secondo l'indagine annuale condotta da ItaliaOggi e Ital Communications insieme all'Università Sapienza di Roma. Elementi chiave come servizi, reddito, infrastrutture e vitalità economica sono fondamentali per un centro urbano di grandi dimensioni.

Al contrario, Caltanissetta, Reggio Calabria e Agrigento si trovano in fondo alla classifica, mentre Bologna e Trento si distinguono per un mix di sviluppo economico, sostenibilità ambientale e benessere.Le metropoli continuano a crescere, con le province del Centro-Nord che dimostrano una maggiore resilienza rispetto ad altre regioni.

La separazione tra Nord e Sud Italia diventa più evidente, con aree di disagio sociale che emergono nel Mezzogiorno e sulle Isole.

L'indagine analizza nove dimensioni, tra cui affari e lavoro, ambiente, sicurezza, istruzione, salute, turismo, reddito e popolazione. Caltanissetta mostra punti di forza nel settore sanitario ma rimane indietro in altri aspetti. Bolzano e Bologna prime nella dimensione "Affari e Lavoro", Monza e Brianza leader per l'ambiente, mentre Enna si distingue per la sicurezza.Bologna eccelle nell'istruzione, Isernia nella salute, e Bolzano prime per la sicurezza sociale. Infine, Milano prime per reddito e ricchezza, e Bolzano ancora in testa per la popolazione, ultima la provincia del Sud Sardegna.