In migliaia in strada a Milano a sostegno della Palestina e "contro il genocidio" che si sta compiendo a Gaza. Il corteo ha visto sfilare contro per le vie della città sindacati, antagonisti, associazione dei Palestinesi d'Italia e dei Giovani Palestinesi. In tutto circa 15mila persone.

Nel corso della manifestazione alcuni momenti di tensione quando una decina di partecipanti, con abiti neri e il volto coperto, si è staccata all'altezza di piazzale Principessa Clotilde imbrattando un supermercato Carrefour, danneggiando le vetrine con dei sassi.

Un'agente della polizia locale, che si trovava su un'auto contro cui sono state lanciate delle pietre, è rimasta ferita alla testa in modo non grave. Due auto della Guardia di finanza sono state danneggiate nello stesso momento.

Poi il corteo, monitorato da polizia, carabinieri e polizia locale, è arrivato a destinazione in largo Cairoli intorno alle 17.15. Tra i cartelli esposti, anche alcune sagome "insanguinate" di politici, tra cui la premier Giorgia Meloni, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e i ministri Guido Crosetto e Giuseppe Valditara.