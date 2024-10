"La Polizia di Stato, nell'ambito delle attivita' finalizzate a contrastare i criminali coinvolti nel traffico dei migranti, attraverso le proprie strutture investigative coordinate dal Servizio centrale operativo, nell'ultima settimana ha tratto in arresto, a vario titolo, 44 soggetti di diverse nazionalita', ritenuti coinvolti in almeno 15 sbarchi, uno dei quali culminato in un naufragio che avrebbe provocato la morte di oltre 300 persone".

Lo comunica la Polizia. Poi: "I 44 'scafisti' sono stati arrestati in operazioni svoltesi a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Siracusa e Cagliari, con diverse imputazioni, tra cui: indiziati di omicidio plurimo, aggravato dall'odio religioso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Inoltre, proseguono diverse inchieste da parte degli investigatori della Polizia di Stato coordinate dal Servizio centrale operativo e condotte dalle squadre mobili delle questure di Palermo, Agrigento, Catania, Ragusa, Lecce e Crotone, sulle reti criminali che trafficano i migranti attraverso imbarcazioni in partenza dalla Libia, dall'Egitto e dalla Turchia".