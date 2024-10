"Non so se avete letto che ieri hanno arrestato un avvocato loro amico: a volte capita. Hanno arrestato questo avvocato, che sosteneva Bonaccini, perche' secondo l'accusa faceva i permessi falsi per gli immigrati e gli hanno trovato in casa 200 mila euro in contanti".

Lo ha ricordato il leader della lega Matteo Salvini parlando ad Ozzano Emilia, nel bolognese, riferendosi alla vicenda del legale arrestato ieri a Bologna.

"Avete capito - ha chiesto poi Salvini ai presenti - perche' fanno arrivare gli immigrati? Perche' guadagnano quattrini. Basta - ha poi concluso - finito di guadagnare quattrini".

"L'avvocato - ha ricordato ancora Salvini - aveva un cartello con scritto 'Io sto con Bonaccini ', oggi - ha concluso - sta agli arresti domiciliari".