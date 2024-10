“Nell’hotspot di Lampedusa la situazione drammatica, ci sono 800 persone invece di 190, quasi tutti adulti, maschi, giovani, in forma e belli robusti. Questi non sono naufraghi, c'è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale”.

A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini.

“C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia e il resto d'Italia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e farsi vedere da tutto il mondo come il ‘campo profughi d'Europa’ è una roba da criminali”, continua.

“A Lampedusa hotspot al collasso, sovraffollamenti, brande ovunque, gente sui tetti. Penso alla stagione turistica, ai lavoratori, ai cittadini lampedusani, alle nostre Forze dell'Ordine e ai volontari che lavorano in queste condizioni. Tutto questo è insostenibile: non è immigrazione, è caos”.

"In tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente. La politica di questo governo è doppiamente criminale", ha detto all’Adnkronos.

In Sardegna. E intanto, quest’oggi, anche il coordinatore regionale Lega Sardegna, Eugenio Zoffili, ha richiesto un intervento immediato da parte del Governo. Nell’Isola, dall’inizio dell’anno, “sono già a 500 gli immigrati che sono giunti irregolarmente in Sardegna, confermando un trend tristemente più significativo rispetto agli 890 arrivi complessivi del 2019”.

“Occorre urgentemente che il Governo intervenga assicurando più risorse, uomini e mezzi alle nostre forze dell'ordine che giorno e notte lavorano a ritmo serrato per garantire la sicurezza dell'isola e la miglior gestione dei centri di identificazione dove, basti il caso di Monastir, non sono purtroppo rari i tentativi di fuga e i momenti di tensione. Per questo motivo ho depositato una nuova interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno Lamorgese e contestualmente ai Ministri Di Maio e Speranza affinché anche sotto il profilo della salute pubblica e delle relazioni internazionali siano adottate tutte le misure necessarie, tra cui mi auguro una dura protesta nei confronti delle autorità algerine che devono prevenire le partenze fantasma lungo una rotta ormai ben nota grazie al lavoro dei nostri straordinari inquirenti", ha detto il deputato.