Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza secondo cui entro le 24 di domani tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola. Musumeci spiega di aver assunto l'iniziativa per limitare i contagi da coronavirus.

"Chiudo subito in Sicilia tutti gli hotspot per i migranti, si attivi un ponte aereo. L'ordinanza è stata pubblicata questa notte - scrive lo stesso Musumeci -. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi terrò aggiornati più tardi".

L'iniziativa ha raccolto il plauso di Matteo Salvini: "Ho fatto i complimenti a Musumeci, uomo libero che ha detto: 'entro domani non voglio più un immigrato clandestino in Sicilia".