Hanno superato quota 50mila i migranti sbarcati in Italia nel 2021, mentre l'Oim stima in 26.705 le persone partite via mare ed riportate in Libia dalla locale Guardia costiera dall'1 gennaio: in tutto il 2020 furono 11.891.

L'Organizzazione indica poi 493 morti e 686 dispersi quest'anno nella rotta del Mediterraneo centrale.

I 50.879 arrivi in Italia del 2021 rappresentano il doppio di quanto registrato nello stesso periodo del 2020. Ed hanno già ampiamente superato la cifra toccata in tutto l'anno scorso (34.154). In maggioranza (14.137) si tratta di tunisini, seguiti da bengalesi (6.284) ed egiziani (5.171). I minori non accompagnati sono 7.190.