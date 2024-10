In attesa dell'arrivo ad Ancona dei 110 migranti recuperati dalle navi umanitarie Ocean Viking e Geo Barents sono già 3.673 le persone sbarcate in Italia nei primi nove giorni dell'anno secondo i dati del Viminale. Una cifra che è di dieci volte superiore a quella registrata nello stesso periodo del 2022, quando gli arrivi furono 378. Pakistani (345), egiziani (201) e siriani (192) le nazionalità più rappresentate. I minori non accompagnati sbarcati finora sono 146.