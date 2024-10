Alarm Phone , il servizio telefonico che raccoglie le richieste di soccorso nel Mediterraneo, ha pubblicato su Twitter un'allerta per un barcone partito dalla Libia, con a bordo circa 500 persone , arrivata " dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandato subito i soccorsi !".

Si tratta, secondo le prime informazioni, di un motopeschereccio, a bordo del quale la sarebbe situazione " di grave pericolo ", ha dichiarato il capomissione di Mediterranea Saving Humans: " Tra le 9 e le 10 di questa mattina l'aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell'imbarcazione e lo stesso ha fatto un elicottero della Us Navy ".

Mediterranea ha lanciato subito la richiesta che venga attivata un'operazione di soccorso. " Non c'è un minuto da perdere. Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore. E a scanso di equivoci, questa è una situazione di distress, non è un'operazione di polizia che serve, si tratta di un peschereccio strapieno di profughi in fuga, che chiede aiuto, ci sono decise di donne e bambini e da bordo segnalano che stanno già imbarcando acqua. Per questo, chiediamo che per favore inviino le motovedette ei mezzi aerei della Guardia costiera, che aprano un evento Sar" .