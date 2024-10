Una barca carica di migranti è affondata ieri sera nei pressi dell’isola di Lampedusa .

La guardia costiera è riuscita a mettere in salvo 32 profughi, ma risultano quattro dispersi: si tratta di due uomini e due bambini, uno di 6 mesi e uno di 6 anni, i cui genitori sono invece stati portati a terra.

A recuperare le persone sono stati gli uomini della motovedetta Cp327 della guardia costiera.

Come ha riportato Tg Com 24, dopo l’ennesimo drammatico incidente in mare, il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannnino, ha commentato così: "Intervenga l'Europa. C'è troppo silenzio e troppo immobilismo attorno a questi morti. In poco più di cinque mesi ho accolto tantissime persone e procurato bare per i morti. Ma ci sono stati anche i dispersi e di tantissimi tra loro non è stato trovato nemmeno il cadavere. Intervenga l'Europa. Serve cambiare immediatamente il regolamento di Dublino e serve, concretamente, una collaborazione tra gli Stati membri".