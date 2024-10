“L'impegno che ora ci dobbiamo porre tutti quanti è accogliere chi viene perché chi viene ha bisogno d'aiuto”. Lo ha affermato, in merito alla questione immigrazione, tema attualmente molto caldo in Italia e in Europa, Michele Placido al Torino Film Festival, dove ha presentato il nuovo lungometraggio di cui è protagonista, “Orlando”, diretto da Daniele Vicari. La notizia è stata riportata da “La stampa”.

“Noi italiani - ha detto l’attore - non dobbiamo dimenticare che siamo stati soprattutto un Paese di emigranti. Una migrazione che è partita alla fine dell'Ottocento”.

“lo ho avuto tutti e due i nonni che sono emigrati negli Stati Uniti e hanno fatto una vita infame. Hanno avuto un'accoglienza difficile negli Stati Uniti, ma poi si sono integrati e hanno fatto gli Stati Uniti d'America” ha concluso Placido.