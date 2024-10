PHOTO



“ Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu. Ti dirò quando arriverà il momento”. Sono frasi di Matteo Messina Denaro, scritte in uno dei pizzini indirizzati alla sorella Rosalia, detta "Rosetta", arrestata anche lei nelle scorse settimane per associazione mafiosa.

Come riporta no La Repubblica Palermo e Fanpage, il boss di Castelvetrano stava pianificando la sua fine.

Gli inquirenti hanno scoperto oltre mille bigliettini scritti a mano da ll 'ex super latitante in uno dei suoi nascondigli, e molti altri potrebbero essere nascosti altrove. Per questo le ricerche dei Ros dei carabinieri continuano senza sosta.