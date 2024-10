“Buongiorno care e cari, scusate lo sfogo ma sono profondamente indignata su quanto mi è accaduto in transatlantico di Montecitorio, venerdì scorso al termine della votazione del PdR” inizia cosi il post pubblicato sul suo profilo facebook dalla senatrice Leone.

“Premesso che in aula non è consentito entrare con il cappotto (della foto) lo lasciai, giusto il tempo della votazione, su di uno dei divani nel transatlantico. Ebbene il cappotto non l'ho trovato laddove lo lasciai, dopo il voto, al che iniziai a controllare nei vari divani, ma niente. Ho sperato che qualcuno lo avesse preso involontariamente e che a breve giro lo avrebbe fatto rinvenire al guardaroba - poi aggiunge - Sono trascorsi giorni ma mi è stato confermato stamane che nessuno ha fatto pervenire il mio cappotto”

“Provo profonda tristezza poiché pur comprendendo che era un cappotto di buona manifattura e un apprezzato brand L. Spagnoli, quel qualcuno lo abbia rubato – conclude indignata - Davvero impensabile in un ambiente frequentato da Senatori, Deputati, Commessi, giornalisti. Comunque quest'oggi ritorno a Montecitorio con un altro cappotto che, rigorosamente, consegnerò al guardaroba e presenzierò all'insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.