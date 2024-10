“Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più”. Si tratta della vergognosa recensione di un cliente su Google su una pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano.

La notizia è stata riportata da Repubblica. Se negli ultimi anni sono state tantissime le recensioni, alcune esilaranti, lasciate dai clienti sulle piattaforme apposite, come TripAdvisor, questa non era riferita a nessuna delle caratteristiche del locale, ma ai vicini di tavolo. La risposta della titolare del locale non ha tardato ad arrivare.

“Egregio cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione, nonostante questo ci tenevo a farle presente che il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l’educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato mi sembra una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole - ha scritto la titolare che gestisce il locale assieme al marito - Non è passato inosservato il suo sguardo infastidito anche verso il ragazzino in carrozzina...detto ciò, davanti a queste bassezze umane e di pessimo gusto credo che il nostro locale non faccia per lei. Non selezioniamo i nostri clienti in base ai loro gusti sessuali e men che meno per la disabilità. Le chiedo, gentilmente, di non tornare da noi, a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati. Cordiali saluti e buona serata”.

AGGIORNAMENTO DOMENICA 14 GENNAIO 2024. La titolare della pizzeria è stata trovata senza vita.