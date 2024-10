Arrivano sole e temperature oltre i 20°C sull’Italia. La primavera si presenta dunque con una settimana di anticipo sull'equinozio che cadrà mercoledì 20 marzo.

È quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it secondo il quale il tempo sarà instabile solamente al Sud e sul medio Adriatico nella giornata di oggi. "Dalle prossime ore - afferma - un anticiclone di matrice sub-tropicale, l'anticiclone africano, rimonterà dal Marocco e dall'Algeria verso l'Italia portando tanto sole e temperature massime fino ed oltre i 20°C". Una situazione che però accentuerà il pericolo valanghe sulle Alpi (grado 4 su una scala che va da 1 a 5), viste anche le copiose nevicate dei giorni scorsi. Previsti anche dei rovesci al Sud e localmente sul medio Adriatico a causa di residui ciclonici in quota e del riscaldamento diurno: "oggi - sottolinea Tredici - si formeranno soprattutto dei temporali di calore pomeridiani". Le temperature massime saliranno fino a circa 20°C anche al Nord ma le minime saranno 'frizzanti' con punte localmente intorno ai 2-4°C in pianura. Per giovedì e venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno da nord a sud. Sabato ritroveremo qualche temporale al Centro-Sud, mentre domenica 17 marzo il cielo sarà azzurro ed il tempo mite ovunque. "A Bolzano - conclude - sono attesi 21°C".

Nel dettaglio. Previsioni meteo in Sardegna per giovedì 14 marzo (Fonte Arpas)

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Temperature: minime in moderata diminuzione, localmente anche sensibile, massime in aumento. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: poco mossi, localmente mossi sul settore occidentale nelle prime ore della giornata.

Previsioni per venerdì 15 marzo 2024 in Sardegna

Cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolati piovaschi sul settore centro-settentrionale. Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori. Venti: deboli di direzione variabile con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali dalla seconda parte della giornata. Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi in Sardegna

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Possibile aumento della nuvolosità alta nel corso di domenica. Le temperature minime tenderanno ad aumentare sabato e a calare leggermente il giorno dopo, mentre le massime saranno in leggero aumento. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali in attenuazione nella giornata di domenica. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi con moto ondoso in temporaneo aumento nella giornata di sabato.