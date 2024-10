Tempo soleggiato quasi ovunque nel weekend della Candelora, ma dalla prossima settimana tornerà l'inverno. È in arrivo, infatti, dalla Russia, un fronte gelido che in Italia porterà un importante crollo termico e neve in pianura anche al Centro-Sud.

Secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, ci aspettano, infatti, 4 giornate di bel tempo con sole prevalente ma da lunedì il meteo peggiorerà e torneranno neve e gelo.

L'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre su tutta l'Italia porterà sole prevalente ed un graduale aumento delle temperature massime. Sono attese locali nubi marittime sulle coste tirreniche e un po' di vento sulle Alpi, mentre oltralpe arriveranno abbondanti nevicate, in particolare in Austria.

Localmente queste nevicate interesseranno anche le nostre Alpi di confine. In generale però il tempo sarà buono fino a domenica. La tendenza per la prossima settimana, invece, punta verso un drastico tracollo delle temperature, con neve non esclusa fino in pianura anche al Centro-Sud.

Giovedì 2. Al nord bel tempo prevalente salvo locali nebbie notturne. Al centro cielo poco nuvoloso con isolate nubi sulle tirreniche. Al sud nubi marittime sul Basso Tirreno, altrove sole prevalente.

Venerdì 3. Al nord soleggiato salvo locali nebbie notturne. Al centro sole disturbato a tratti da nubi marittime lungo le tirreniche. Al sud soleggiato a tratti variabile tra Puglia e Calabria.

Sabato 4. Al nord in prevalenza soleggiato salvo locali nebbie notturne. Al centro soleggiato salvo nubi in Toscana fino al mattino. Al sud sole prevalente.

Arrivo di aria fredda dalla Russia da domenica sera, prossima settimana invernale.