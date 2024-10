Un nuovo ciclone in arrivo sull'Italia. Previste piogge, forte vento e neve sulle Alpi. Situazione di maltempo che imperverserà almeno fino a mercoledì 27 marzo, come spiegato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it Sole che resisterà sino ad oggi, con un clima primaverile su tutte le regioni, ma fin dalle prime ore di domani il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, inizialmente di debole intensità, poi, dal pomeriggio via via più moderate e diffuse.

Mercoledì arriverà un secondo e più potente impulso perturbato. Già dal mattino gran parte delle regioni settentrionali e centrali si troveranno sotto piogge. Al Sud, invece, il tempo peggiorerà fortemente nel pomeriggio, specie su Campania, Basilicata e Puglia. Il fronte perturbato abbandonerà l'Italia entro sera.

Riavremo il sole da giovedì, e almeno fino a sabato santo, con l'arrivo dell'anticiclone africano su gran parte delle regioni. Ma vediamo le previsioni dettagliate in Sardegna:

Previsioni per lunedì 25 marzo 2024

Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni in particolare nella seconda parte della giornata. Temperature: minime in leggero calo, massime in lieve aumento. Venti: deboli variabili in rotazione e rinforzo da sud-est. Localmente forti sulle coste sudoccidentali. Mari: molto mossi, localmente agitati.

Previsioni per martedì 26 marzo 2024

Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime in leggero aumento, massime in lieve calo. Venti: deboli variabili in rotazione e rinforzo da sud-ovest. Forti sulle coste esposte e sui crinali. Mari: molto mossi, localmente agitati.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata mercoledì si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni deboli o localmente moderate. Attenuazione dei fenomeni il giorno seguente. Le temperature caleranno mercoledì e aumenteranno giovedì. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno molto mossi o agitati.