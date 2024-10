"Confermata l'intensa ondata di freddo in arrivo dalla Russia. Aria gelida dilaghera' rapidamente dai settori russi su tutta l'Europa orientale e marginalmente quella centrale. Il grosso dell'ondata di gelo raggiungera' i Balcani, ma interessera' anche tutta l'Italia e in modo particolare Nordest, adriatiche e Sud, Sicilia compresa.

In questo caso possiamo proprio parlare dei venti di Burian, che arriveranno direttamente dalle gelide terre siberiane", lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

ARRIVA LA NEVE FINO IN PIANURA, TEMPORALI NEVOSI SULLE COSTE

"Una tale offensiva gelida inneschera' su Adriatico e Tirreno numerosi rovesci che assumeranno carattere nevoso fino in pianura al Sud e medio versante adriatico entro la sera del 5" prosegue l'esperto di 3bmeteo.com.

"Ma per la Befana anche fino alla costa in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, sparsi anche su Marche, Campania, specie interna, Calabria. Rovesci di neve in collina sulla Sicilia, ma a tratti fin sulla costa tirrenica e ionica.

Proprio la Sicilia tirrenica, cosi' come alta Calabria jonica e medio-basso versante adriatico, potranno vedere gli accumuli maggiori con veri e propri temporali di neve. Fiocchi anche in Romagna, a tratti sulla dorsale umbro-laziale, non escluso qualche fiocco anche sul basso Lazio. Poco o nulla sui restanti settori della Penisola, Sardegna compresa".