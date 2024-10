Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it , ha parlato dell' inizio dell'autunno 2023 , arrivato con il maltempo a causa di un ciclone che ha portato instabilità in Italia, spiegando che però già la prossima settimana si prevede il ritorno del caldo . Al Nord sono previsti oggi " rovesci a macchia di leopardo in concentrazione pomeridiana sul Nord-Est " e piogge " intense " al Centro, che poi si sposteranno verso il Sud.

" Attenzione ai fenomeni forti in movimento dalla Bassa Toscana verso Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, e dalla sera anche sul resto del Sud ", prosegue il meteorologo, ea Sud si registra " la fine ufficiale dell'Estate africana, dopo 10 giorni di picchi termici frequenti ed eccezionali di 35-38 gradi ". Per domenica 24 settembre si prevede un " deciso miglioramento" al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: il sole tornerà prevalente e le temperature massime tenderanno a salire quasi ovunque; qualche rovescio ancora intenso potrà interessare solo la Romagna ed il Basso Veneto fino alle prime ore del mattino. Al Sud e sul Medio Adriatico, invece, la situazione sarà ancora perturbata con le piogge più insistenti su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il caldo si prepara però a tornare nella prossima settimana, con temperature massime che in alcuni casi "si riporteranno ben sopra la media " . e su buona parte delle regioni centrali " il termometro salirà anche di 6-8 gradi grazie al pieno soleggiamento ".

Si prevedono infatti "massime fino a 30 gradi a Roma e Bolzano, 29 a Ferrara, Firenze, Grosseto, Terni e Bologna, 28 a Padova e Mantova. Al Sud, invece, il tempo resterà fresco ed instabile, con frequenti acquazzoni almeno fino a mercoledì 27 settembre”. Nel dettaglio: Sabato 23: Al Nord piogge in Lombardia e Nord Est, qualche schiarita; al Centro: maltempo diffuso, calo termico e vento; schiarite su Alta Toscana; al Sud temporali in arrivo a iniziare da Puglia e Campania, con calo termico. Domenica 24: al Nord soleggiato, qualche rovescio fino al mattino sul Nord-Est; al Centro piogge forti sulle regioni adriatiche, sole altrove; al Sud maltempo di stampo autunnale e ulteriore calo termico, ventoso. Lunedì 25: al Nord soleggiato e più caldo durante il giorno; al Centro: piogge residue sulle regioni adriatiche, bello e caldo altrove; al Sud maltempo di stampo autunnale specie in Sicilia; ventoso.