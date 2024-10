È in arrivo un nuovo ciclone dalla Normandia che porterà maltempo e piogge da nord a sud. È la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il ciclone, spiega, "porterà dunque piogge e temporali con locali grandinate su tutto il nord e tra Sardegna e Toscana, poi dal pomeriggio guadagnerà terreno verso il resto del centro Italia. Al sud, in questa prima fase, sono previsti solo isolati piovaschi in Campania, per il resto il tempo sarà asciutto e relativamente caldo con massime fino a 28°C".

Nella giornata di mercoledì 8 maggio il ciclone conquisterà, però, anche tutta l'Italia meridionale. Le precipitazioni bagneranno anche il centro (salvo la Toscana), mentre al nord il tempo tornerà in prevalenza soleggiato ma con addensamenti e locali ultimi rovesci su Emilia Romagna, Alpi e Prealpi. Giovedì il maltempo colpirà ancora il sud, in parziale risalita verso il Medio Adriatico e localmente il Lazio; a tratti le piogge potranno risultare anche forti a causa dei contrasti termici tra l'aria fresca ed instabile normanna e l'aria calda preesistente sul meridione. Da venerdì, invece, avremo un miglioramento generale: il ciclone si allontanerà verso la Grecia e resterà solo una diffusa instabilità tra Calabria e Sicilia a ridosso dei rilievi, con un fine settimana quasi ovunque soleggiato e gradevole.

In Sardegna - Previsioni per martedì 7 maggio 2024

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo. Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest. Rinforzi sulle coste settentrionali della Gallura. Mari: mossi o molto mossi.

In Sardegna - Previsioni per mercoledì 8 maggio 2024

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale nelle zone interne nelle ore pomeridiane. Temperature: minime in calo, massime stazionarie. Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest in rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mari: mossi o molto mossi.

In Sardegna - Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo sarà poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature subiranno un generale aumento. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi.