Il maltempo volge al termine: ancora due giorni di pioggia, poi da venerdì tornerà a splendere il sole, con una fase di alta pressione "più solida e duratura".

Fino a venerdì si "conferma il passaggio di altri due fronti temporaleschi principali, uno al Nord e uno al Centro-Nord", con un'instabilità "ancora decisamente marcata al Nord, con temporali che localmente potranno essere forti: si prevedono anche colpi di vento e grandinate con i fenomeni attesi al mattino tra Lombardia e Triveneto, poi dal pomeriggio a macchia di leopardo su tutto il settentrione", osserva il meteorologo Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it.

Al Centro "il tempo sarà buono, salvo locali acquazzoni pomeridiani dall'Appennino verso le Marche, al Sud vivremo invece ancora il super caldo africano", afferma il meteorologo, con le temperature più alte previste in Sicilia, con 36 gradi ad Agrigento e Caltanissetta, in Puglia e Basilicata con 35 gradi a Lecce e Taranto e Matera, e in Calabria con 32-33 gradi. Per domani sono attesi temporali al mattino sul Nord-Est, fra Toscana, Umbria e Marche, in parziale estensione in Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio. Al Sud ancora temperature fino a 37 gradi in Sicilia, 35 in Puglia, 33 in Calabria e Basilicata. Da venerdì si prevede un'attenuazione del caldo e "il tempo sarà in prevalenza buono da Nord a Sud salvo modesti addensamenti nella prima parte della giornata sul settore adriatico", si legge nella nota. Fine settimana soleggiato in tutta l'Italia con l'eccezione di "qualche acquazzone di calore sulle Alpi".

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 13 giugno 2024 - fonte Arpas

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest con rinforzi sino a forte sulle coste settentrionali della Gallura. Attenuazione in serata.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, poco mossi i settori meridionali, mossi altrove.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 14 giugno 2024 - fonte Arpas

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve aumento.

Venti: regime di brezza diurno.

Mari: poco mossi sui settori orientali, mossi altrove; moto ondoso in progressiva diminuzione dalle ore centrali.