In arrivo la sesta ondata di calore del 2022 spinta da un nuovo anticiclone africano, che ha cominciato a fare sentire i suoi effetti nella Penisola Iberica, con punte di 45-46 gradi.

Lo segnala il sito iLMeteo.it, rilevando che la nuova ondata di calore potrebbe portare fino alla quota di 4.800 metri lo zero termico, ossia l'altitudine sopra la quale la temperatura è inferiore allo zero.

Si prevede che l'anticiclone proveniente dall'Africa possa raggiungere anche Germania, Danimarca e Gran Bretagna e che la temperatura nei prossimi giorni possa toccare i 40 gradi a Parigi, 37 a Londra e 30 a Dublino.

In Italia l'anticiclone africano potrebbe cominciare a farsi sentire già oggi, con temperature fra 37 e 38 gradi in Lombardia ed Emilia Romagna, e permanere per un periodo che "nella migliore delle ipotesi potrebbe durare fino a metà della prossima settimana, nella peggiore fino alla fine di luglio".

Nel fine settimana il caldo si estenderà anche nelle regioni del Centro-Sud.