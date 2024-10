Lorenzo Tedici, meteorologo del sito 'iLMeteo.it', spiega il meteo che accompagnerà gli italiani in questi ultimi giorni di aprile, fino al ponte del primo maggio, che vedrà soprattutto sole e cielo sereno o poco nuvoloso. "Dopo che la giornata del 25 aprile è stata caratterizzata dal transito di una perturbazione che ha colpito principalmente il Nordest e le regioni adriatiche centrali, da oggi la situazione meteorologica sull'Italia cambierà totalmente. Dall'Africa settentrionale l'anticiclone sub-tropicale avanza deciso sul nostro Paese", spiega.

"Grazie alla presenza dell'anticiclone, infatti nei prossimi giorni l'atmosfera tornerà stabile su tutte le regioni, il sole sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso", sottolinea il meteorologo.

Il primo maggio, però, potrebbe non essere bello in tutto il Paese. "Tutti i centri di calcolo internazionale sono concordi nel prevedere un deciso peggioramento del tempo a partire da domenica 30. Un vortice ciclonico dal nord-Atlantico piomberà sull'Italia facendo peggiorare fortemente il tempo sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali. Sia domenica che lunedì 1 maggio sembrerebbero quindi compromessi dal maltempo, anche molto forte al Nord", afferma Tedici.

Nello specifico: Mercoledì 26 - Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo poco nuvoloso. Giovedì 27 - Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: bel tempo su tutte le regioni. Al sud: ampio soleggiamento. Venerdì 28 - Al nord: cielo più nuvoloso. Al centro: poche nubi e clima mite, estivo in Sardegna. Al sud: caldo in Sicilia, sole e mite altrove. Tendenza - sabato peggiora in serata al Nordovest, domenica di maltempo al Centronord.