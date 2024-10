In queste ore un vortice ciclonico si sta avvicinando minacciosamente all'Italia dopo aver portato maltempo sull'Europa centrale e farà affluire aria più fresca dai quadranti nordorientali che, oltre a generare un generale calo delle temperature nei prossimi giorni, darà vita anche a numerosi temporali che interesseranno molte regioni.

Sono le previsioni del team del sito www.iLMeteo.it secondo cui tuoni e fulmini a carattere sparso interesseranno sin da stamane il Friuli Venezia Giulia, localmente il Veneto e la Lombardia e più diffusamente l'Emilia Romagna. Nel pomeriggio scenderanno anche su Marche e Umbria. Nei giorni successivi i temporali, spesso accompagnati da grandinate, scorreranno lungo le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, estendendosi pure a Lazio, Toscana interna, Campania e Basilicata. Le temperature subiranno una generale diminuzione, sia nei valori massimi e sia in quelli minimi, portandosi addirittura sotto la media del periodo di qualche grado.

IN SARDEGNA. Previsioni per martedì 24 agosto 2021 Cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili isolati rovesci o temporali pomeridiani sul settore orientale. Temperature: in lieve diminuzione. Venti: deboli prevalentemente occidentali, brezze sul settore orientale; tendenza alla variabilità in serata. Mari: generalmente mossi, in attenuazione in serata.

Previsioni per mercoledì 25 agosto 2021 Cielo poco nuvoloso. Possibili isolati rovesci o temporali pomeridiani sul settore orientale. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione sui settori orientale e meridionale. Venti: prevalentemente deboli variabili. Rinforzi occidentali nelle ore centrali. Mari: mossi sui settori occidentali, poco mossi altrove, in attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi Per le giornate di giovedì e venerdì si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni significative. I venti soffieranno prevalentemente deboli variabili giovedì, deboli o moderati occidentali il giorno seguente. I mari saranno mossi o poco mossi.