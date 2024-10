Maltempo a oltrenza fino al primo weekend di marzo . Il responsabile è un vortice ciclonico arrivato sull'Italia, che influenzerà il meteo di tutta la Penisola, secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it .

Il ciclone dal Mar Ligure si porterà verso la Sardegna, il Mar Tirreno e quindi raggiungerà la Sicilia, per poi abbandonare l'Italia. Nel suo tragitto il vortice colpirà con le precipitazioni più o meno tutte le regioni, attiverà intensi venti dai quadranti meridionali (lo Scirocco), provocherà mareggiate con onde alte fino a 3-4 metri sulle coste esposte e causerà ancora intense nevicate sulle Alpi.

Fino a mercoledì mattina sarà soprattutto il Centro-Nord ad essere interessato maggiormente da piogge e temporali. La neve scenderà copiosa sulle Alpi mediamente sopra i 1200-1300 metri, una quota più basse invece a ridosso dei confini. Da giovedì 29 febbraio pioggia sulle due Isole Maggiori, sulla Calabria, su tutto il versante adriatico centro-meridionale e sull'Emilia Romagna. Da venerdì e nel fine settimana, mentre al Sud inizieranno ad aumentare la pressione col ritorno di un tempo più stabile e soleggiato, al Nord e su parte del Centro sono attese altre due perturbazioni.

Nel dettaglio : Martedì 27. Al nord: maltempo diffuso, neve a 1200-1300 metri. Al centro: maltempo su Toscana, Lazio, Sardegna e Umbria, meglio altrove. Al sud: molte nubi, ma asciutto con clima mite. Mercoledì 28. Al nord: piogge più diffuse al mattino. Al centro: peggiorare via fortemente su Adriatiche e Sardegna orientale. Al sud: peggiora su Sicilia e Calabria con temporali. Giovedì 29. Al nord: piogge in Emilia Romagna, ma entro sera ancora su tutte le regioni. Al centro: maltempo su Adriatiche e Sardegna orientale, piovaschi e schiarite altrove. Al sud: maltempo in Sicilia e Puglia. Tendenza: nuovo peggioramento venerdì e nel weekend.