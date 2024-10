Aveva annunciato che avrebbe tagliato i suoi baffi se il boss Matteo Messina Denaro fosse stato arrestato e oggi ha mantenuto la promessa. Pino Maniaci, giornalista e conduttore dell’emittente siciliana Telejato, nota per le sue inchieste e campagne contro la mafia, si è fatto tagliare per intero i baffi. E rigorosamente in diretta.

“Non lo facevo da 50 anni, mi viene da piangere” ha detto il conduttore della piccola emittente televisiva durante il telegiornale andato in onda alle 14.15. “Promessa mantenuta. Per me erano come i capelli di Sansone” ha poi aggiunto.