E' già virale la gaffe della deputata sarda del Pd Romina Mura, inciampata nei trabocchetti dell'inviato de Le Iene Silvio Schembri, a caccia di parlamentari impreparati su alcune delle questioni più 'calde' del momento (video in copertina).

Intervistata dal giornalista, l'esponente del centrosinistra non ha saputo spiegare il significato dell'acronimo Mes. "Ho capito che lei vuole trovare il pelo nell'uovo - ha risposto stizzita la deputata di Sadali, dopo alcuni secondi di silenzio -, ma sa da dove vengo? Io sono sarda e vengo da una terra che si chiama Barbagia. Io la invito a studiare la nostra concezione del mondo".

"Care Iene - ha commentato Romina Mura sulla sua pagina Facebook al termine della trasmissione andata in onda ieri su Italia 1 -, come montate i servizi voi, nessuno eh. Essendomi incazzata, vi ho anche aiutato a scegliere quale parte dell’intervista mandare in onda. Avete tagliato tutte le risposte eccetto l’incazzatura. Tremendi".