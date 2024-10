Il mercato valutario è sicuramente uno degli exchange più trattati dai trader online a livello globale. L'enorme liquidità che lo caratterizza, infatti, contribuisce a mantenerne la volatilità piuttosto bassa, in particolare per quanto riguarda le coppie major, creando un ecosistema ideale per tutti gli approcci operativi e adatto anche per coloro che iniziano a muovere i primi passi nel settore.

Inoltre, un fattore che gioca un ruolo determinante a favore degli investimenti sul forex market è l'opportunità di poter eseguire una determinata strategia, pur non avendo competenze specifiche. Ad esempio, è possibile utilizzare questi segnali per il forex che, come spiegato su Guidatradingonline.net, sono delle specifiche idee operative elaborate da algoritmi o da pattern discrezionali, che vengono notificate in tempo reale, pronte per essere replicate dall'utente.

Gli alert aiutano il risparmiatore nelle proprie scelte di investimento e solitamente sono elaborati dagli stessi broker online, presso cui è domiciliato il conto, oppure da provider esterni. La notifica dei contenuti, che può essere gratuita o a pagamento, avviene attraverso diversi canali: via SMS; via mail; con un push pop up di App dedicate su device mobili; su gruppi telegram o su pagina browser costantemente aggiornata. Tuttavia, prima di capire come poter utilizzare i segnali per il forex, è opportuno approfondire il loro funzionamento, ma soprattutto è indispensabile imparare ad individuare le fonti più affidabili fra le tante disponibili sul web.

Come funziona un segnale di trading

Il segnale di trading è uno strumento che al verificarsi di determinate condizioni su un sottostante, nello specifico sul mercato forex, individua un punto di ingresso -alcune tipologie di servizio forniscono anche uno stop loss e un take profit- o un punto di uscita e lo comunica all'investitore. È importante sottolineare che oggi esistono particolari tecnologie che forniscono, a chi ne fruisca, i mezzi per eseguire automaticamente il trade oggetto dell'alert. Come già accennato tali strumenti possono avere sia una natura algoritmica che discrezionale: nel primo caso la strategia è generata da un codice che, analizzando pattern di prezzo o su indicatori, individua buy e sell level, mentre nel secondo il modus operandi coincide con l'approccio discrezionale, solitamente, di un professionista dei mercati finanziari.

Servizi segnali forex integrati nei broker

Molti broker online integrano il servizio di segnali di trading, sia esso sistematico o meno, con la propria operatività, assicurando ai clienti una funzionalità che possa aiutarli gratuitamente ad interfacciarsi con il mercato. Alcuni intermediari, ad esempio, demandano tale funzione alle piattaforme di social trading, network a tema finanziario, in cui un utente che opera sul forex può condividere l'approccio operativo personale e un altro iscritto può decidere di replicarne i trades; quando l'implementazione di questo meccanismo è automatica si fa riferimento al copy trading. Inoltre altre società rilasciano TOL che permettono di editare expert advisor i quali, oltre ad eseguire automaticamente una strategia, possono elaborare i segnali di provider terzi -mirror trading-.

Diversi broker online gestiscono, direttamente sul loro sito istituzionale, servizi che inviano ai propri clienti segnali operativi, a volte forniti da terze parti, che però sottoscrivono accordi ad hoc con l'intermediario. Un particolare caso di studio, per quantificare nello specifico il valore di uno strumento di questo tipo, potrebbe essere Capital.com: la società, infatti, fornisce ai propri utenti le strategie elaborate da Trading Central, realtà leader a livello globale nell'analisi finanziaria dei mercati internazionali. Gli investitori che fruiscono del segnali attraverso il broker, possono accedere ai contenuti gratuitamente. Di Contro, essendo Trading Central un'azienda indipendente che eroga servizi anche per conto proprio, chi volesse utilizzarne le strategie, senza aver sottoscritto un conto presso Capital.com, deve necessariamente pagare un canone che può oscillare tra i 60 e i 100 Euro mensili.