Il mercato auto continua il suo momento di assoluta ripresa: una crescita a doppie cifre e per il 2016 le previsioni sono ancor più positive. Nell'anno di riferimento 2015 le immatricolazioni in Italia toccheranno quota 1.560.000 unità: si parla di un cifra ancora lontana da quella prima della crisi, ma più alta del 15% rispetto al 2014.

I motivi di questa nuova tendenza sono da ricercarsi in diversi fattori; come la ripresa economica indicata da molti. O, per restare sul tema auto, come una forte domanda di sostituzione della vettura insoddisfatta che si è accumulata negli anni.



Per dirla con parole più semplici durante la crisi iniziata nel 2008 gli italiani, solitamente molto adusi a cambiare la propria vettura, hanno acquistato meno auto che in passato: quindi il parco auto circolante è rimasto sostanzialmente lo stesso facendo aumentare l'età delle vetture in circolazione.



Ecco allora che adesso, a distanza di 6 anni dall'avvento della crisi e con gli indicatori economici che iniziano a salire, il mercato sta dando qualche segnale di risveglio.



Si parla qui di auto di nuova immatricolazione; perché, proprio a causa di queste contingenze di cui sopra, negli ultimi anni il mercato dell'usato aveva fatto da padrone nel settore auto. Non potendo acquistare auto usate gli italiani avevano preferito rivolgersi al mercato dell'usato.



Proprio in questo momento storico sono nate le attività di compro auto usate che in breve hanno conquistato un ruolo di rilievo nel mercato. Gli utenti italiani hanno mostrato un grande interesse per questa tipologia di aziende che acquistano vetture usate in tempo reale e pagando immediatamente la cifra pattuita.

Un'opportunità in più in un momento di crisi in cui il mercato era sostanzialmente fermo e che ha contribuito ad incrementare il numeri di compravendite di auto usate.



Il web si è andato man mano a riempire di portali che si propongono di acquistare auto in contanti: una novità che gli automobilisti hanno apprezzato visto il numero crescente di queste imprese.