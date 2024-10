“Ancora una volta sono qui a dover fare un video, dopo un anno, per cercare di difendermi da dei leoni da tastiera” Inizia così lo sfogo di Melissa Satta sul suo profilo Instagram. La showgirl sarda è stata frequentemente bersagliata sui social, ritenuta da alcuni odiatori del web, presunta responsabile del negativo inizio sportivo del tennista Matteo Berrettini, divenuto recentemente suo ex compagno, nel 2023.

Nonostante la relazione con lo sportivo si sia conclusa, Satta, si è ritrovata a dover gestire una continua onda di insulti nei suoi confronti: “Ci sono dei giornalisti che hanno scritto dei titoli allucinanti su alcune testate online, sia in Italia che all'estero, accusandomi e diffamandomi. Hanno scritto dichiarazioni che, ovviamente, non sono mai state fatte da parte mia, utilizzando dei termini alquanto offensivi e gravi. Quindi, sono qui a dover (ancora una volta) tutelare me e mio figlio.”

LA DIFFAMAZIONE - “Per un anno ho preso secchiate di mer**, per la mia relazione appena conclusa. È stato un anno pesantissimo, difficilissimo e, adesso che la mia relazione è giunta al termine, devo subire queste cose. Lo trovo inaccettabile; quindi, ora prenderò veramente dei provvedimenti seri con i miei avvocati. Ricordo a tutti che prima di essere un personaggio pubblico, sono una donna e una mamma di un bimbo di dieci anni che va a scuola, che ha dei compagni con cui parla, che naviga su Internet e che legge tutto quello che viene postato.”

IL WEB - “Ancora una volta il mondo online ha fatto vedere il peggio di sé! Non c'è un controllo, non c'è rispetto da parte delle persone che scrivono. Io, in quanto un personaggio pubblico, ho sempre accettato il gossip, ho sempre accettato i paparazzi, ho sempre accettato gli articoli, purché siano fatti con un buon senso. Purché siano veritieri. Purché rispettino dichiarazioni realmente fatte. Non accetto quando invece vengono scritte una marea di stronz***! Questa è la verità. Di alcuni articoli che sono stati fatti in questi giorni sono rimasta senza parole, sono veramente scioccata da quello che è successo, non pensavo si arrivasse a questo punto e non mi spiego il perché.”

LA VITA PRIVATA - E su quel che l'ha ferita racconta: “Cerco sempre di essere molto riservata, di proteggere quello che succede a casa mia, cerco di utilizzare i social nella maniera più carina possibile (condividendo il bello di quello che mi succede), cerco semplicemente di comportarmi come una persona normale. Ma, anche questo, non viene apprezzato e anzi forse più ti comporti bene e più la gente si diverte a massacrarti. Alcune pagine online hanno utilizzato termini assolutamente inaccettabili, gravissimi, con dichiarazioni inesistenti che non sono mai state fatte da parte mia, ma sono frutto di un'invenzione di altri, messe online.”

LE AZIONI LEGALI - “Adesso, appunto, i miei avvocati stanno raccogliendo tutto quanto e verranno presi i provvedimenti e d'ora in poi, chiunque mai si permetta di scrivere notizie false così gravi verrà preso e messo in questo minestrone. Lo faccio per me perché non me lo merito, lo faccio per mio figlio, per la mia famiglia, per tutte le persone che mi vogliono bene e lo faccio per tutte quelle donne che devono subire delle situazioni assurde e vengono accusate e vengono fatte sentire come sono stata fatta sentire io in tutto questo anno” Conclude Melissa Satta.