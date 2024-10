Ha ucciso la moglie e i due figli, poi si è suicidato. È quanto accaduto in una villetta a Tempera, una frazione dell'Aquila. L’omicida è Carlo Vicentini, ex primario di urologia nell'ospedale di Teramo, in pensione da circa un mese.

L’uomo avrebbe usato una pistola registrata regolarmente. Prima avrebbe ucciso il figlio Massimo, 43 anni, affetto da sclerosi multipla e attaccato ad un respiratore, quindi la seconda figlia Alessandra, di 36 anni, e la moglie. I corpi sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi ma molto probabilmente la strage è avvenuta nella notte.

"Siamo devastati. È una tragedia che non riusciamo a spiegarci: il professor Vicentini era un urologo molto bravo ed apprezzato oltre che un uomo gentile, sensibile e disponibile" ha detto il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia.