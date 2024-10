“La domenica è una giornata che commercialmente riteniamo rilevante, ma credo sia importante riuscire a parlare a un pubblico che in settimana non c’è. Puntiamo a una scelta editoriale diversa per sperimentare nuove cose: Barbara D’Urso ha fatto un lavoro enorme, nei mesi di lockdown si è distinta come professionista, è stata sempre sul pezzo, l'ho apprezzato molto. Rimane con Pomeriggio 5 ma proviamo a cambiare un po’ genere, virando solo sull’attualità. Quel tipo di infotainment a 360 gradi, dalla politica alla cronaca e il gossip, dei suoi programmi domenicali, non ha più senso. Ci adattiamo ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori”.

Così Piersilvio Berlusconi ha spiegato la scelta di chiudere i programmi domenicali di Barbara d’Urso: Domenica Live e Live. Chi ci sarà al suo posto? Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.

La prima condurrà “Scene da un matrimonio”, mentre la seconda “Verissimo”, che coprirà sia il sabato che la domenica. "Non è stato facile convincerla – ha detto Piersilvio Berlusconi sulla compagna e madre dei suoi due figli, conduttrice e giornalista - perché lei tiene molto a fare quello che fa. Non le interessa la quantità, ma raccontare delle storie. Alla fine, si è convinta e affronterà questa nuova sfida con grande entusiasmo".





Foto copertina tratte da Fb Barbara D'Urso, Instagram Verissimo, Instagram Anna Tatangelo