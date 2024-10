Tutti ammessi alla maturità: gli esami inizieranno il 17 giugno alle 8.30. Per quest'anno sarà previsto unicamente il colloquio orale. Il 96% dei ragazzi viene ammesso mediamente, ogni anno, all'esame finale: Il prossimo giugno, invece, tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, per via dell'emergenza. Ma crediti di accesso e voto finale saranno determinati dal percorso realmente svolto dagli studenti.ù

E' questo, in sintesi, il contenuto della ordinanza del ministero dell'Istruzione sulla maturità. Il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché i tradizionali 40. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta 100/100, oltre al quale si potrà ottenere la lode.

I crediti del triennio finale di studi saranno ricalibrati. L'anno in corso avrà un peso fino a 22 crediti. La prova orale si svolgerà in presenza a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano.