Per oltre 500mila tra studenti e studentesse di tutta Italia è iniziata questa mattina alle 8:30 la prova di italiano, uguale per tutti, dai licei agli istituti tecnici e professionali. I ragazzi sardi impegnati in questa prima prova d’esame sono 12.500.

La traccia di carattere generale si basa sull’articolo 3 della Costituzione, sul principio dell’uguaglianza: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”.

Per il tema storico spuntano i nomi di Aldo Moro e Alcide De Gaspari per la cooperazione internazionale e la distensione dopo la seconda guerra mondiale. E’ tratto dal ‘Giardino dei Finzi Contini’ di Bassani il brano del 1962 che parla della persecuzione ebraica in Italia, scelto per l’analisi del testo.

Per il saggio di argomento artistico letterario dovranno analizzare una poesia di Alda Merini, "La Solitudine", dove i ragazzi dovranno affrontare il tema de ‘i volti della solitudine’ . Nell’ambito tecnico-scientifico il dibattito bioetico sulla clonazione.