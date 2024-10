Rilassato e innamorato: così Matteo Salvini è arrivato a Venezia per assistere alla proiezione del film italiano ‘Padrenostro' di Claudio Noce e interpretato da Pierfrancesco Favino in concorso alla 77^Mostra internazionale d’arte cinematografica.

Scarpe lucide nere, smoking scuro e mano nella mano con la compagna Francesca Verdini, che ha indossato un completo in velluto giacca e pantaloni, completato da un tacco di 12 centimetri.

A passare inosservata non ne è stata nemmeno la mascherina di Matteo Salvini: con il leone di San Marco. Per lei, invece, nera in tono con la mise.

"Sono qui per trascorrere tre ore di relax, godermi un bel film, fare contenta Francesca - le cose intelligenti le decide sempre lei - passare una bella serata”, ha detto il leader della Lega.

E per rispondere a Favino che aveva sottolineato di non averlo invitato e di augurarsi che non sia questo il pretesto per etichettare il film in gara per il Leone d'oro a Venezia 77 'pro poliziotti': “Nessuna manipolazione politica – ha sottolineato Salvini - mi aspetto di divertirmi, a me Favino come attore piace molto".