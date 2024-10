Matteo Messina Denaro ha nominato il suo avvocato difensore. Si tratta della nipote, figlia della sorella dell'ex latitante, Lorenza Guttadauro.

Intervistata dall’Adnkronos, l’avvocata afferma di essere “rimasta sorpresa dalla nomina ricevuta da Matteo Messina Denaro”.

“Le dico la verità – dice il legale - non me l'aspettavo. Sono sincera". Lorenza Guttadauro è la figlia di Filippo Guttadauro e Rosalia Messina Denaro, sorella del boss di Castelvetrano.

Dopo l’arresto a Palermo da parte dei carabinieri del Ros il super latitante è stato traferito con un volo militare, nel carcere dell'Aquila, una struttura di massima sicurezza in cui c'è un buon reparto di medicina oncologica dove il boss verrà curato. Per questo è stato scelto questa struttura penitenziaria. Inoltre, l’Aquila, a differenza degli altri penitenziari che hanno l’area del 41 bis come Sassari e Nuoro, è collegata bene con Roma dove dovrà andare spesso in vista dei numerosi interrogatori dei pm.

Sulla salute di Messina Denaro è intervenuto Vittorio Gebbia, responsabile dell'Oncologia medica della clinica La Maddalena, che a Repubblica online ha detto: "Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi. Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute. Sono certo che continuerà a ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. Lunedì i carabinieri mi hanno chiesto se posticipare di tre, quattro giorni il ciclo di chemioterapia che avrebbe dovuto fare qui avrebbe avuto conseguenze e io ho firmato l'autorizzazione perché un ritardo così contenuto non avrà alcun effetto sul suo stato di salute".