"In occasione del XXI Raduno Nazionale, mi è gradito rivolgere il mio saluto all'Associazione Arma Aeronautica che festeggia il 70/mo anniversario della sua fondazione e a quanti si ritroveranno ad Alghero. Mentre rendo omaggio ai labari delle associazioni d'arma presenti e alla memoria di quanti con abnegazione hanno testimoniato il loro attaccamento alla Patria, sottolineo come il patrimonio di valori e la tradizione di professionalità dell'Aeronautica Militare, con il coinvolgimento di tutti gli appassionati dello sport aeronautico e del progresso del volo, costituiscono una meritoria caratteristica dell'attività dell'Associazione che punta a custodirne le esperienze, nella ideale staffetta che lega militari in servizio e in congedo”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica "Aviatori d'Italia", Generale di Squadra Aerea Giulio Manini.

“Auguro un proficuo incontro ed esprimo apprezzamento per le attività di volontariato svolte coinvolgendo anche la partecipazione delle giovani generazioni e dei familiari, contribuendo così alla coesione del Paese. A un passo dal traguardo che porterà a festeggiare il prossimo anno il centenario di fondazione dell'Aeronautica Militare, esprimo a tutti i presenti, a nome della Repubblica, sentimenti di stima e gratitudine" ha aggiunto il Capo dello Stato.

Foto: Aeronautica Militare