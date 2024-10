Doveva essere l’annuncio di un matrimonio. Invece le nozze tra Massimo Segre e Cristina Seymandi in programma ad ottobre non si celebreranno.

Lui commercialista e finanziere vicino a Carlo De Benedetti, lei imprenditrice e già collaboratrice dell’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Era tutto pronto, ma la festa organizzata per celebrare i futuri sposi in una delle più prestigiose ville torinesi ha avuto un finale a sorpresa e piuttosto amaro per tutti.

A spezzare l'incantesimo lo stesso promesso sposo, Massimo Segre, che dopo aver preso la parola ha stupito gli invitati. Dopo aver ringraziato gli amici, ha confessato di essere un po’ emozionato. Poi ha cambiato tono, rivelando che non avrebbe più sposato la sua ormai ex amata.

"Mi hai tradito - ha detto alla donna come documentato da un video divenuto virale sul web -. Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene, ancora più del proprio in questo caso, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. In particolare, un’altra persona, un noto avvocato".

"Non pensiate mi faccia piacere fare la figura del cornuto, davanti a tutti voi", ha aggiunto l'uomo. "Cristina è talmente in gamba a raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui, io, stasera termino la mia convivenza".

La vicenda potrebbe avere anche delle conseguenze. Cristina, infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe denunciare l'ormai ex fidanzato per violenza privata.