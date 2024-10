" Mia figlia ha una relazione malata, è oppressa dalla gelosia patologica del suo ragazzo. Lui è aggressivo e possessivo, l'ha costretta ad isolarsi dagli amici, la controlla ovunque, pretende di aver mandati video e foto che dimostrino dov'è, spesso la obbliga a saltare la scuola, è inclusa persino nel registro elettronico. Mia figlia è totalmente plagiata da lui, lei non lo capisce, ma io ho paura ". Il Tribunale di Marsala, secondo quanto riportato da La Repubblica, ha disposto per il ragazzo l'obbligo di braccialetto elettronico , il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla fidanzata e il divieto di contattarla con qualsiasi mezzo, telefono, mail, social e il braccialetto elettronico è stato disposto anche per la ragazza , per poter avere la certezza che il ragazzo rispetti il ​​divieto, dopo che la madre della giovane ha denunciato la situazione in cui si trovava la figlia e la sua grande preoccupazione.

“ La responsabilità ci ha imposto di intervenire a gamba tesa nella vita privata dei due ragazzi per evitare il peggio ”, è stato il commento del procuratore di Marsala Fernando Asaro.

La misura è stata presa nonostante la ferma contrarietà della ragazza , che davanti agli inquirenti ha sostenuto di amare il ragazzo e di agire in piena libertà. Ma le indagini e gli accertamenti sul cellulare della vittima hanno messo in luce una realtà completamente diversa. Per la Procura, una forma di stalking, tanto subdola " da non essere riconosciuta nemmeno dalla persona offesa ".

Foto: universomamma